La Soluzione ♚ Christopher ha diretto interstellar La definizione e la soluzione di 5 lettere: Christopher ha diretto interstellar. NOLAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Christopher ha diretto interstellar: Sir Christopher Edward Nolan (Londra, 30 luglio 1970) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico. Considerato uno dei registi più influenti e popolari del XXI secolo, è anche settimo tra quelli con i maggiori incassi nella storia del cinema, avendo fatto registrare un totale di 6,1 miliardi di dollari al botteghino. Ha diretto molti film acclamati dalla critica e di grande successo commerciale, come la trilogia del cavaliere oscuro (2005-2012) (reboot della saga cinematografica di Batman, composta da Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno), e ad oggi ritenuta una delle migliori opere ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Sir Christopher Edward Nolan (Londra, 30 luglio 1970) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico. Considerato uno dei registi più influenti e popolari del XXI secolo, è anche settimo tra quelli con i maggiori incassi nella storia del cinema, avendo fatto registrare un totale di 6,1 miliardi di dollari al botteghino. Ha diretto molti film acclamati dalla critica e di grande successo commerciale, come la trilogia del cavaliere oscuro (2005-2012) (reboot della saga cinematografica di Batman, composta da Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno), e ad oggi ritenuta una delle migliori opere ... nolana f femminile di nolano Sillabazione no | là | na Etimologia / Derivazione vedi nolano Altre Definizioni con nolan; christopher; diretto; interstellar; Il regista di Oppenheimer; Il Christopher regista di Inception; Paolo: ha diretto il Corriere della Sera; Il Paolo che ha diretto il Corriere della Sera;

La risposta a Christopher ha diretto interstellar è NOLAN verificata di 5 lettere.