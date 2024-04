La Soluzione ♚ Che abbassa moralmente La definizione e la soluzione di 10 lettere: Che abbassa moralmente. DEGRADANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Che abbassa moralmente: Il termine misoginia (dal greco antico µs misèo, "odiare" e gyn, "donna") indica un sentimento e un conseguente atteggiamento di avversione o repulsione nei confronti delle donne, manifestato indifferentemente da parte di uomini o altre donne. Tuttavia, normalmente il termine "misogino" è utilizzato per indicare colui che ha una visione degradante delle donne. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il termine misoginia (dal greco antico µs misèo, "odiare" e gyn, "donna") indica un sentimento e un conseguente atteggiamento di avversione o repulsione nei confronti delle donne, manifestato indifferentemente da parte di uomini o altre donne. Tuttavia, normalmente il termine "misogino" è utilizzato per indicare colui che ha una visione degradante delle donne. degradante che mortifica l'animo,che arreca umiliazione un lavoro degradante Voce verbale degradante participio presente di degradare Sillabazione de | gra |dàn | te Pronuncia IPA: /degra'dante/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo degradare, derivazione di gradus ossia "scalino, grado" Sinonimi (di azione, comportamento) disonorevole, umiliante, avvilente, indecoroso, ignobile Contrari decoroso, onorevole, nobile, elevato Altre Definizioni con degradante; abbassa; moralmente; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; S alza e s abbassa con la voce; Inattaccabili moralmente; Rovinare fisicamente o moralmente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Che abbassa moralmente

DEGRADANTE

La soluzione verificata di 10 lettere per risolvere 'Che abbassa moralmente' è DEGRADANTE.