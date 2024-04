La definizione e la soluzione di 10 lettere: Affratellare. ACCOMUNARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell'influenza sociale delle madri. Non esiste un unico giorno dell'anno in grado di accomunare tutti gli stati in cui l'evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo. In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio. Le fonti disponibili non concordano sulla data in cui in Italia si incominciò a festeggiare la festa della mamma: secondo alcune di esse la festa inizialmente cadeva l'8 maggio, secondo ...

accomunare (vai alla coniugazione)

avere, mettere in comune qualcosa con altri; rendere partecipi altri di una condizione. unire spiritualmente due o più persone

Sillabazione

ac | co | mu | nà | re

Pronuncia

IPA: /akkomu'nare/

Etimologia / Derivazione

deriva da comune

Sinonimi

accostare, assimilare, avvicinare, eguagliare,equiparare, mettere insieme, parificare, mettere alla pari, mettere in comune, unire, associare

Contrari

allontanare, diversificare, separare

dividere, distinguere, differenziare

disunire, disgiungere

Parole derivate

accomunarsi, accomunabile, accomunagione, accomunamento, accomunanza

Varianti