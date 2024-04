La definizione e la soluzione di 8 lettere: Adattarsi alla perfezione calzare a. PENNELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il pennello è uno strumento utilizzato per dipingere o, a volte, per scrivere, e in generale per stendere sostanze liquide o viscose su di una superficie (per esempio colla, smalto per unghie, ecc.). Ha forma allungata e ad un'estremità si trova un ciuffo di peli (o altro materiale) che permette l'assorbimento di inchiostro o materia colorante. Viene utilizzato soprattutto per pittura, verniciatura, illustrazione, disegno, trucco, ma anche per la calligrafia europea o cinese (il nome cinese del pennello è (máobi), letteralmente "matita pelosa"). Il manico è solitamente di legno, mentre i peli (setole) possono essere di diverse origini ...

pennello ( approfondimento) m sing (pl.: pennelli)

(arte) strumento composto da un bastoncino di legno con attaccati ad una delle estremità setole animali o artificiali, usato principalmente per dipingere o per stendere altre sostanze per pitturare hai bisogno dei pennelli (senso figurato) la pittura come arte e come stile pittorico in questo quadro si riconosce il pennello di Picasso (per estensione) pittore Valerio è un buon pennello tuffo a candela argine per dividere l'acqua (botanica) materiale organico che rimane attaccato al raspo quando si stacca un acino (marina) piccola ancora che si attacca a quella principale già gettata per aumentare l'ancoraggio (fisica) raggi luminosi originati da una sorgente puntiforme che attraversano una piccola apertura bandiera a forma di triangolo isoscele stendardo (per estensione) l'esercito che si riunisce sotto la stessa bandiera

Voce verbale

pennello

1ª persona singolare del presente semplice indicativo di pennellare

Sillabazione

pen | nèl | lo

Pronuncia

IPA: /pen'nllo/

Etimologia / Derivazione

(per i significati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) dal latino penellus (per i significati 9, 10, 11) dal francese antico penel che significa pennone

Sinonimi

( per il significato 5 ) repellente, sperone

) repellente, sperone (per il significato 6) nappa

Termini correlati

pennellare, pennellessa

Varianti

(per i significati 9, 10, 11) penello

Proverbi e modi di dire