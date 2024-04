La Soluzione ♚ Si abbassa con l età La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si abbassa con l età. VISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si abbassa con l eta: La vista è uno dei cinque sensi, mediante la quale è possibile percepire un'ampia gamma di stimoli luminosi (energia luminosa) emanati dagli oggetti. Tale percezione visiva avviene inizialmente per mezzo degli occhi (parte ottica e sensoriale), i quali andranno a discriminare sia le forme che i colori, ma anche le dimensioni relative, quindi le posizioni nello spazio degli oggetti stessi, completando il compito complesso all'interno del cervello. Ogni anno, il secondo giovedì del mese di ottobre, si celebra "La Giornata Mondiale della Vista". Voluta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è promossa in Italia soprattutto ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La vista è uno dei cinque sensi, mediante la quale è possibile percepire un'ampia gamma di stimoli luminosi (energia luminosa) emanati dagli oggetti. Tale percezione visiva avviene inizialmente per mezzo degli occhi (parte ottica e sensoriale), i quali andranno a discriminare sia le forme che i colori, ma anche le dimensioni relative, quindi le posizioni nello spazio degli oggetti stessi, completando il compito complesso all'interno del cervello. Ogni anno, il secondo giovedì del mese di ottobre, si celebra "La Giornata Mondiale della Vista". Voluta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è promossa in Italia soprattutto ... vista f sing femminile di visto Sostantivo vista ( approfondimento) f sing (pl.: viste) (biologia) (fisiologia) facoltà, senso del vedere, occhi atto del vedere veduta di luoghi in campo aperto Voce verbale vista f sing participio passato femminile singolare di vedere prima di scomparire è stata vista per l'ultima volta dalla portinaia Sillabazione vì | sta Pronuncia Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione derivazione di vedere, dal latino videre Citazione Sinonimi (aggettivo) adocchiata, avvistata, distinta guardata, intravista, notata, osservata, percepita, rilevata, scoperta, scorta, scrutata,

adocchiata, avvistata, distinta guardata, intravista, notata, osservata, percepita, rilevata, scoperta, scorta, scrutata, (sostantivo) campo visivo, occhi, occhio, percezione, sguardo, visione

campo visivo, occhi, occhio, percezione, sguardo, visione aspetto, paesaggio, panorama, scena, scenario, scorcio, spettacolo, veduta, visuale,

esame rapido, guardata, impressione, occhiata, Contrari ( senso figurato ) ignorata

ignorata (sostantivo)appannamento, cecità, offuscamento, oscuramento Parole derivate perdere di vista, svista Proverbi e modi di dire mettere in vista : segnalare all'attenzione

: segnalare all'attenzione punto di vista : dal quale è considerata, veduta una cosa

: dal quale è considerata, veduta una cosa prima vista

avere in vista

pagabile a vista : alla presentazione del titolo

: alla presentazione del titolo a prima vista : la prima impressione, appena veduto

: la prima impressione, appena veduto in vista di : in considerazione, riguardo

: in considerazione, riguardo essere in vista di qualcosa : essere sul punto di vedere qualcosa. cominciare a vedere qualcosa

: essere sul punto di vedere qualcosa. cominciare a vedere qualcosa persona in vista : persona famosa, rinomata

: persona famosa, rinomata sparare a vista: sparare senza preavviso Altre Definizioni con vista; abbassa; Se si abbassa si vede meno; Quando si abbassa si vede di meno; In auto chi guida abbassa quella parasole; Chi guida abbassa quella parasole; S alza e s abbassa con la voce; Cerca altre soluzioni cruciverba

