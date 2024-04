La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vendica Duncan nel Macbeth. MALCOLM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Inglese

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Malcolm X, nato Malcolm Little, noto anche con il nome islamico El-Hajj Malik El-Shabazz, e diversi soprannomi come Detroit Red e Omowale (Omaha, 19 maggio 1925 – New York, 21 febbraio 1965), è stato un attivista e politico statunitense, leader nella lotta degli afroamericani per i diritti umani. Fu uno dei più grandi e discussi leader afroamericani del XX secolo. Una complessa evoluzione filosofica lo condusse alla conversione all'Islam sunnita che egli riteneva capace di abbattere ogni barriera etnica e ogni forma di discriminazione.

Malcolm

nome proprio di persona inglese maschile