Non puliti: Soldi sporchi (A Simple Plan) è un film del 1998 diretto da Sam Raimi. Il soggetto è basato sul romanzo Un piano semplice di Scott B. Smith. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Soldi sporchi (A Simple Plan) è un film del 1998 diretto da Sam Raimi. Il soggetto è basato sul romanzo Un piano semplice di Scott B. Smith. sporchi m pl plurale di sporco Sillabazione spòr | chi Etimologia / Derivazione vedi sporco Sinonimi macchiati, imbrattati, inzaccherati, infangati, unti, bisunti, impataccati, sudici, insudiciati, sozzi, lerci, luridi, lordi

( senso figurato ) volgari, disonesti, immorali, osceni, indecenti, indecorosi, schifosi, sconci, triviali, scurrili, turpi, impuri, licenziosi, lascivi, inverecondi

volgari, disonesti, immorali, osceni, indecenti, indecorosi, schifosi, sconci, triviali, scurrili, turpi, impuri, licenziosi, lascivi, inverecondi (gergale) (nel calcio, nel tennis) irregolari, imperfetti Contrari puliti, tersi

netti, lindi

Si dice di affari poco puliti

