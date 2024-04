La Soluzione ♚ Misere e tetre abitazioni La definizione e la soluzione di 5 lettere: Misere e tetre abitazioni. ANTRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Misere e tetre abitazioni: Il Monte Cucco (1.566 m s.l.m.) è una montagna situata in Italia, lungo l'Appennino Umbro-Marchigiano, nell'area dell'Appennino Gualdese compreso nel territorio dei comuni umbri di Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Dal 1995 è divenuta area protetta con il nome di Parco del Monte Cucco. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il Monte Cucco (1.566 m s.l.m.) è una montagna situata in Italia, lungo l'Appennino Umbro-Marchigiano, nell'area dell'Appennino Gualdese compreso nel territorio dei comuni umbri di Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Dal 1995 è divenuta area protetta con il nome di Parco del Monte Cucco. antri m pl plurale di antro Sillabazione àn | tri Pronuncia IPA: /'antri/ Etimologia / Derivazione vedi antro, dal latino antrum e dal greco t Sinonimi caverne, grotte, spelonche

ANTRI

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Misere e tetre abitazioni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.