Il dorso del cavallo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il dorso del cavallo. GROPPA Sostantivo Significato e Curiosità su: Groppa – sinonimo di dorso Nicola Groppa – magistrato italiano groppa f sing (zoologia) parte del dorso di un quadrupede che va dai lombi alla radice della coda (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione gròp | pa Pronuncia IPA: /'grppa/ Etimologia / Derivazione simile a groppo e gruppo Sinonimi dorso

( familiare ) , ( scherzoso ) schiena, spalle, groppone

, schiena, spalle, groppone (letterario) tergo Parole derivate ingroppare Alterati (accrescitivo) groppone Proverbi e modi di dire piegare la groppa Altre Definizioni con groppa; dorso; cavallo; Ossa piatte del dorso; Dotato di incurvatura sul dorso; Le donne guerriere a cavallo; Lima le unghie al cavallo;

GROPPA

La risposta è GROPPA di 6 lettere per risolvere 'Il dorso del cavallo'.