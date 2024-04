La Soluzione ♚ Supposizione basata su indizi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Supposizione basata su indizi. CONGETTURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Supposizione basata su indizi: In matematica, la congettura di Goldbach è uno dei più vecchi problemi irrisolti nella teoria dei numeri. Essa afferma che ogni numero pari maggiore di 2 può essere scritto come somma di due numeri primi (che possono essere anche uguali). Per esempio, 4 = 2 + 2 6 = 3 + 3 8 = 3 + 5 10 = 3 + 7 = 5 + 5 12 = 5 + 7 14 = 3 + 11 = 7 + 7 ecc. Sostantivo Significato e Curiosità su: In matematica, la congettura di Goldbach è uno dei più vecchi problemi irrisolti nella teoria dei numeri. Essa afferma che ogni numero pari maggiore di 2 può essere scritto come somma di due numeri primi (che possono essere anche uguali). Per esempio, 4 = 2 + 2 6 = 3 + 3 8 = 3 + 5 10 = 3 + 7 = 5 + 5 12 = 5 + 7 14 = 3 + 11 = 7 + 7 ecc. congettura ( approfondimento) f sing (pl.: congetture) giudizio fondato più su un'intuizione personale che su prove reali ...queste sono false congetture (filosofia) (matematica) enunciato che si ipotizza essere vero benché non sia stato possibile dimostrarlo Voce verbale congettura terza persona singolare, indicativo presente, di congetturare imperativo di congetturare Sillabazione con | get | tù | ra Pronuncia IPA: /kodet'tura/ Etimologia / Derivazione dal latino coniectura, participio passato di conicere, ossia "gettare", "congetturare" Sinonimi illazione, ipotesi, opinione, idea, giudizio, supposizione, conclusione, fantasia Contrari certezza, sicurezza Parole derivate congetturale, congetturare Termini correlati congeniale

