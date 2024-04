La definizione e la soluzione di 9 lettere: Stesura di colore che fa da sfondo. CAMPITURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Morchella è un genere di funghi appartenenti alla famiglia delle Morchellaceae. Volgarmente questi funghi sono noti come "spugnole". In tutto nel genere Morchella sono state descritte 15 specie, di cui 6 si trovano in Europa e la cui differenziazione è tuttavia molto incerta. In questo genere figurano specie con le seguenti caratteristiche.

campitura f (pl.: campiture)

(pittura) l'atto di campire, cioè di applicare un colore uniforme su un'area di un dipinto per darvi risalto (pittura) area di un dipinto riempita con un solo colore

Sillabazione

cam | pi | tù | ra

Pronuncia

IPA: /kampi'tura/

Etimologia / Derivazione

da campire