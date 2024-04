La Soluzione ♚ Le Spice del pop La definizione e la soluzione di 5 lettere: Le Spice del pop. GIRLS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le spice del pop: Le Spice Girls sono una girl band britannica formatasi nel 1994 a Londra. Il gruppo ha ottenuto un grande successo commerciale, discografico e non, durante la seconda metà degli anni Novanta, tale da segnare l'immaginario collettivo. Si tratta del gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti.Le cinque cantanti che compongono il gruppo, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Victoria Adams (in seguito coniugata con il calciatore David Beckham, del quale assume il cognome), Emma Bunton e Melanie Brown hanno realizzato il loro singolo di debutto, Wannabe, nel 1996. Il pezzo, rimasto per sette ... Francese Aggettivo Significato e Curiosità su: Le Spice Girls sono una girl band britannica formatasi nel 1994 a Londra. Il gruppo ha ottenuto un grande successo commerciale, discografico e non, durante la seconda metà degli anni Novanta, tale da segnare l'immaginario collettivo. Si tratta del gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti.Le cinque cantanti che compongono il gruppo, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Victoria Adams (in seguito coniugata con il calciatore David Beckham, del quale assume il cognome), Emma Bunton e Melanie Brown hanno realizzato il loro singolo di debutto, Wannabe, nel 1996. Il pezzo, rimasto per sette ...

court m sing corto une chemise à manches courtes - una maglia a maniche corte breve il est mort après une courte maladie - è morto dopo una breve malattia

- è morto dopo una breve malattia à courte distance - a breve distanza (per estensione) conciso, breve, (di persona) di poche parole une courte lettre - una lettera concisa

- una lettera concisa les règles doivent être courtes et claires - le regole devono essere chiare e concise Voce verbale court terza persona singolare dell'indicativo presente di courir Pronuncia IPA: /ku/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino curtus Sinonimi (breve) bref

(conciso) concis Contrari long Inglese Sostantivo court sing (pl.: courts) (architettura) cortile, corte, chiostro the girls were playing in the court - le ragazze giocavano in cortile (storia) , (società) corte (nobiltà al seguito di un sovrano) here comes the king and his court - giunge il re con la sua corte (per estensione) palazzo, castello, residenza reale o nobiliare the noblemen visited the queen in her court - il nobile fece visita alla regina nel suo palazzo (diritto) tribunale, corte di giustizia (intendendo sia il luogo fisico dove si svolgono i processi, sia assemblea giudiziaria preposta a tale compito) the juvenile court - il tribunale minorile

- il tribunale minorile they had to settle the matter in court - dovettero risolvere la faccenda in tribunale (sport) campo da gioco (in particolare di sport quali tennis, pallavolo, pallacanestro e simili) a tennis court - un campo da tennis

- un campo da tennis the ball landed outside the court - la palla cadde al di fuori del campo Verbo Transitivo court (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente courts, participio presente courting, passato semplice e participio passato courted) corteggiare, fare la corte he has been courting me for years - mi ha corteggiato per anni rischiare, esporsi a, attirare (rischi o pericoli) he courted controversy with his frank speeches - si è esposto a litigi con il suo modo di parlare franco Pronuncia IPA: /kot/, /kt/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal francese antico cort (in francese moderno cour), a sua volta dal latino cors o cohors, appunto nel senso di "corte" Termini correlati courtyard francese The Free Dictionary, edizione online (francese) CNRTL, Dictionnaire de l’Académie française ottava edizione (1932-1935), online su cnrtl.fr Bouvier Florence, dizionario francese-italiano, edizione online

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Le Spice del pop' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.