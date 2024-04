La Soluzione ♚ Il pappagallo macao La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il pappagallo macao. ARA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il pappagallo macao: Sostantivo Significato e Curiosità su ara ( approfondimento) f sing (pl.: are) (agricoltura) (geometria) (fisica) unità di superficie pari a cento metri quadrati (zoologia) , (ornitologia) grosso pappagallo con piumaggio dai colori vivaci; la sua classificazione scientifica è Ara ( tassonomia) Voce verbale ara terza persona singolare dell'indicativo presente di arare seconda persona singolare dell'imperativo di arare Sillabazione à | ra Pronuncia IPA: /'ara/ Etimologia / Derivazione dal latino area Sinonimi ( archeologia ) altare, tempio

altare, tempio decametro quadrato

macao Parole derivate centiara Termini correlati agrimensura

ARA

