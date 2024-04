La Soluzione ♚ La pagano gli immobili La definizione e la soluzione di 3 lettere: La pagano gli immobili. IMU Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La pagano gli immobili: Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su IMU ( approfondimento) (diritto) (economia) (commercio) (finanza) Imposta Municipale Unica: imposta introdotta nel 2012 che i proprietari di immobili devono pagare ai comuni che ne stabiliscono le aliquote, ma che in quota parte lo stato trattiene per sé Sillabazione IMU Pronuncia Etimologia / Derivazione sigla di imposta municipale unica Termini correlati ICI Iperonimi imposta Altre Definizioni con imu; pagano; immobili; Si pagano man mano che scadono; L inferno pagano; Gli stabili fra gli immobili; Il registro generale dei beni immobili; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La pagano gli immobili

IMU

I

M

U

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'La pagano gli immobili' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.