La Soluzione ♚ Finiscono sugli spazzolini La definizione e la soluzione di 10 lettere: Finiscono sugli spazzolini. DENTIFRICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Finiscono sugli spazzolini: Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia, alla manutenzione dell'estetica e alla salute dei denti. Assieme allo spazzolino viene utilizzato comunemente per promuovere l'igiene orale.Le funzioni principali di questo prodotto riguardano: la rimozione dei residui di cibo dai denti, il supporto per l'eliminazione e/o il mascheramento di alitosi, la prevenzione di malattie gengivali (gengivite) e dentali quando costituito anche da ingredienti attivi quali fluoro o xilitolo. essi rappresentano veicoli attraverso i quali vengono applicate sulle superfici dentali vari principi attivi, tra cui sostanze antibatteriche (triclosan, ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il dentifricio è un prodotto finalizzato alla pulizia, alla manutenzione dell'estetica e alla salute dei denti. Assieme allo spazzolino viene utilizzato comunemente per promuovere l'igiene orale.Le funzioni principali di questo prodotto riguardano: la rimozione dei residui di cibo dai denti, il supporto per l'eliminazione e/o il mascheramento di alitosi, la prevenzione di malattie gengivali (gengivite) e dentali quando costituito anche da ingredienti attivi quali fluoro o xilitolo. essi rappresentano veicoli attraverso i quali vengono applicate sulle superfici dentali vari principi attivi, tra cui sostanze antibatteriche (triclosan, ... dentifrici m pl plurale di dentifricio Sostantivo, forma flessa dentifrici m pl plurale di dentifricio Sillabazione den | ti | frì | ci Etimologia / Derivazione vedi dentifricio Altre Definizioni con dentifrici; finiscono; sugli; spazzolini; Si spreme sullo spazzolino; Si spremono sugli spazzolini; Vi finiscono i panni lavati; Finiscono stasera; Si scaricano sugli smartphone; Sugli occhi della Fortuna; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Finiscono sugli spazzolini

DENTIFRICI

D

E

N

T

I

F

R

I

C

I

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Finiscono sugli spazzolini' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.