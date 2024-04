La Soluzione ♚ Il colore fra azzurro e violetto La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il colore fra azzurro e violetto. INDACO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il colore fra azzurro e violetto: L'indaco è una sostanza colorante (un pigmento per l'esattezza) di origine vegetale, già noto in Asia 4000 anni fa: il suo nome deriva infatti dall'India, che ne era il principale produttore. Aggettivo Significato e Curiosità su: L'indaco è una sostanza colorante (un pigmento per l'esattezza) di origine vegetale, già noto in Asia 4000 anni fa: il suo nome deriva infatti dall'India, che ne era il principale produttore. indaco ( approfondimento) m e f, inv di colore fortemente azzurro Sostantivo indaco ( approfondimento) m (pl.: indachi) (fisica) colore similviola, ottenuto mischiando il ciano (55%) e il magenta (45%) (chimica) sostanza colorante naturale di origine vegetale scoperta in Asia 4.000 anni fa, oggi ottenuta prevalemtemente da sintesi chimica (botanica) pianta arbustiva appartenente al genere Indigofera, dai cui fiori dal colore violaceo si ottiene l'omonimo colorante; la sua classificazione scientifica è Indigofera tinctoria ( tassonomia) Sillabazione ìn | da | co Pronuncia IPA: /'indako/ Etimologia / Derivazione dal latino Indicum (folium) ossia "(foglia) indiana" (fonte Treccani); dal greco indikón dell'India, che nell'antichità era il principale paese produttore (fonte Pianigiani) Parole derivate bromoindaco, indacanemia, indacano, indacosol, indigofera, indigoide, indio, leucoindaco Termini correlati viola Iperonimi colore Da non confondere con porpora Altre Definizioni con indaco; colore; azzurro; violetto; Il colore dell arcobaleno fra l azzurro e il violetto; Il colore dello spettro tra l azzurro e il violetto; Il colore dell iride fra l azzurro e il violetto; Cerca altre soluzioni cruciverba

INDACO

