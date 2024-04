La Soluzione ♚ Il colorante dai lapislazzuli La definizione e la soluzione di 9 lettere: Il colorante dai lapislazzuli. OLTREMARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il colorante dai lapislazzuli: Il blu oltremare è un pigmento inorganico di colore blu. Noto sin dall'antichità, è un silicato di sodio e alluminio con inclusioni di solfuri e solfati, contenente dei cristalli cubici di lazurite. Il colore blu è dovuto al radicale dell'anione S3- che contiene un elettrone spaiato. In natura si trova una composizione simile nel lapislazzuli, una pietra semipreziosa che fino al XIX secolo, attraverso una costosa e lunga lavorazione, era utilizzata per la sua produzione. Tale pigmento si identifica oggi come "oltremare genuino". Aggettivo Significato e Curiosità su: Il blu oltremare è un pigmento inorganico di colore blu. Noto sin dall'antichità, è un silicato di sodio e alluminio con inclusioni di solfuri e solfati, contenente dei cristalli cubici di lazurite. Il colore blu è dovuto al radicale dell'anione S3- che contiene un elettrone spaiato. In natura si trova una composizione simile nel lapislazzuli, una pietra semipreziosa che fino al XIX secolo, attraverso una costosa e lunga lavorazione, era utilizzata per la sua produzione. Tale pigmento si identifica oggi come "oltremare genuino". oltremare (colore) di colore azzurro intenso Avverbio oltremare al di là del mare Sostantivo oltremare m inv stato al di là del mare Sillabazione ol | tre | mà | re Pronuncia IPA: /oltre'mare/ Etimologia / Derivazione dalla locuzione oltre mare Sinonimi oltre l’oceano Varianti (antico) oltramare Altre Definizioni con oltremare; colorante; lapislazzuli; In aggiunta al dire e al fare c è lui; Il colorante dei blue jeans; Liquido colorante dall odore pungente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il colorante dai lapislazzuli

OLTREMARE

O

L

T

R

E

M

A

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Il colorante dai lapislazzuli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.