La Soluzione ♚ Accendersi una sigaretta La definizione e la soluzione di 6 lettere: Accendersi una sigaretta. FUMARE Verbo Transitivo fumare (vai alla coniugazione) inalare ed esalare fumo da sigarette, pipe e simili fumare la sigaretta elettronica emettere nuvole di gas (detto soprattutto di oggetti) si vede spesso fumare il vulcano Etna Sillabazione fu | mà | re Pronuncia IPA: /fu'mare/ Etimologia / Derivazione dal latino fumare Sinonimi aspirare, inspirare Termini correlati fumaiolo, fumante, fumario, fumarsela, fumata, fumatore, fumigare, fumo, fumoir

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Accendersi una sigaretta' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.