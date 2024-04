La Soluzione ♚ Wars: Guerre Stellari La definizione e la soluzione di 4 lettere: Wars: Guerre Stellari. STAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Wars: guerre stellari: Star (stella in lingua inglese) può riferirsi a: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Star (stella in lingua inglese) può riferirsi a: star f inv (forestierismo) anglicismo con il significato di personaggio del mondo dell'intrattenimento, dello sport e talora della cultura che ha ottenuto ampia notorietà: "star del cinema", "star dello sport" (marina) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: 'star Etimologia / Derivazione dall'inglese star che significa "stella" nel senso figurato di persona famosa Sinonimi attore celebre, attrice celebre, diva, divo, stella, vedette, personaggio, personalità, asso, campione, fuoriclasse, fenomeno Contrari comparsa Parole derivate archistar, destarizzarsi , popstar Termini correlati standing ovation Iponimi guest star, pop star, pornostar, rockstar, star system, starlet, superstar Proverbi e modi di dire crisi da star : riguarda l'abbandono o l'allontanamento momentaneo dallo spettacolo, dal pubblico Altre Definizioni con star; wars; guerre; stellari; Al cinema: Wars Guerre Stellari; Film: Wars o Guerre Stellari; Wars cioè Guerre Stellari; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Wars: Guerre Stellari

STAR

S

T

A

R

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Wars: Guerre Stellari' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.