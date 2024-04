La Soluzione ♚ Il tifoso d un divo La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il tifoso d un divo. FAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il tifoso d un divo: Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su fan ( approfondimento) m inv (forestierismo) (sociologia) chi segue un fenomeno di costume in modo sistematico Etimologia / Derivazione abbreviazione ironica di fanatic cioè "fanatico" Sinonimi tifoso, sostenitore, supporter, ammiratore, fanatico, appassionato Contrari critico, nemico, avversario, denigratore, detrattore Altre Definizioni con fan; tifoso; divo; Il tifoso di un divo; Tifoso di una diva; II Kirk divo iniziali; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il tifoso d un divo

FAN

F

A

N

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Il tifoso d un divo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.