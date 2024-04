La Soluzione ♚ Lo supera chi ha studiato La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo supera chi ha studiato. ESAME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo supera chi ha studiato: Italiano Sostantivo Significato e Curiosit√† su esame ¬†( approfondimento) m sing (pl.: esami) (scuola) (diritto) valutazione finale alla quale un individuo √® soggetto per ottenere una promozione se √® uno studente, o l'abilitazione alla professione se √® un lavoratore prova sostenuta all'universit√† al termine di un insegnamento di un corso di laurea, per dimostrare al docente di aver appreso le conoscenze di una materia specifica per poter pagare meno tasse all'universit√† bisogna aver superato ogni esame con una votazione pari o superiore a 24 su 30 (medicina) esame obiettivo, processo diagnostico che segue l'anamnesi e precede gli esami strumentali e di laboratorio, che consiste in una serie di manovre che permettono al medico di verificare la presenza o meno, in un paziente, di segni e sintomi di alterazioni di salute Sillabazione e | s√† | me Pronuncia IPA: /e'zame/ Etimologia / Derivazione dal latino examen, ossia "ago della bilancia", derivazione di exigere ossia "pesare bene", da ex- e agere. Sinonimi analisi, valutazione, osservazione, considerazione, ricerca, indagine, riflessione, controllo

prova, saggio, verifica, test, interrogazione Contrari controesame Parole derivate autoesame, preeesame, riesame, esamificio Termini correlati esamina Varianti (antico) esamine Proverbi e modi di dire esame di coscienza Alterati ( diminutivo ) esamino

esamino (accrescitivo) esamone Altre Definizioni con esame; supera; studiato; Se è all università non è medico; Verso classico; Li supera il preparato; Il prudente non li supera; L annuncio pubblicitario studiato perché crei aspettative; Un atteggiamento studiato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo supera chi ha studiato

ESAME

E

S

A

M

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Lo supera chi ha studiato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.