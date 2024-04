La Soluzione ♚ La replica dello scacchista La definizione e la soluzione di 11 lettere: La replica dello scacchista. CONTROMOSSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La replica dello scacchista: Contromossa, mensile edito dall'Arci, fu la continuazione di Arci Dama Scacchi anche se con veste grafica completamente rinnovata. Alle pagine di scacchi e quelle dama fu data una numerazione diversa così che potessero essere facilmente separate. La rivista cessò le pubblicazioni nel 1986. Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Contromossa, mensile edito dall'Arci, fu la continuazione di Arci Dama Scacchi anche se con veste grafica completamente rinnovata. Alle pagine di scacchi e quelle dama fu data una numerazione diversa così che potessero essere facilmente separate. La rivista cessò le pubblicazioni nel 1986. mossa f sing femminile di mosso Sostantivo mossa f sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (teatro) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale mossa participio passato femminile singolare di movere participio passato femminile singolare di muovere Sillabazione mòs | sa Pronuncia IPA: /'mssa/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi mosso

(sostantivo) da mosso

(voce verbale) vedi muovere Sinonimi spostata, alzata, abbassata, tirata, spinta

rimossa, trasportata, dislocato; messa in moto, messa in azione, manovrata

( senso figurato ) incitata, sollecitata, convinta, persuasa, trascinata, indotta

incitata, sollecitata, convinta, persuasa, trascinata, indotta scossa, commossa

vivace, movimentata, animata

(di acqua di mare) agitata, ondosa, ondulata

agitata, ondosa, ondulata frammentata, frastagliata, accidentata

(sostantivo) moto, movenza, movimento, spostamento, atto, gesto, atteggiamento

moto, movenza, movimento, spostamento, atto, gesto, atteggiamento avvio, inizio, impulso, spinta, passo, azione, intervento, iniziativa, decisione, manovra

( senso figurato ) partenza, scossa, sollecitazione,

partenza, scossa, sollecitazione, cenno, finta

(senso figurato) spunto Contrari (aggettivo) ferma, immobile, immobilizzata

ferma, immobile, immobilizzata fermata, bloccata, frenata

calma, tranquilla, quieta

fiacca, lenta, monotona

piatta, uniforme

(sostantivo) fissità, immobilità, quiete staticità

fissità, immobilità, quiete staticità blocco, impedimento, stasi Parole derivate contromossa, mossiere Alterati (diminutivo) mossetta, mossettina Altre Definizioni con contromossa; replica; scacchista; Una replica a richiesta; Quando è generale si replica; Una particolare mossa difensiva dello scacchista; Se la dà lo scacchista in ritardo;

