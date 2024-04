La Soluzione ♚ Può sfuggire a chi spera La definizione e la soluzione di 6 lettere: Può sfuggire a chi spera. MAGARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Puo sfuggire a chi spera: Magari è un film del 2020 diretto da Ginevra Elkann, suo esordio alla regia. È stato presentato come film d'apertura al Locarno Festival il 7 agosto 2019, in prima mondiale. Italiano Avverbio Significato e Curiosità su: Magari è un film del 2020 diretto da Ginevra Elkann, suo esordio alla regia. È stato presentato come film d'apertura al Locarno Festival il 7 agosto 2019, in prima mondiale. magari piuttosto acquisterò una bella automobile, magari ricorrendo a un prestito (familiare) con molta probabilità magari andrà in televisione Congiunzione magari [con la] speranza che qualcosa possa realizzarsi ci ritroveremo magari ridendo come una volta Interiezione magari esprime un desiderio apparentemente irrealizzabile "Sei miliardario" " Magari !"

"Andiamo a mangiare assieme" "Magari, se non sarò troppo stanco" Sillabazione ma | gà | ri Pronuncia IPA: /ma'gari/ Etimologia / Derivazione dal greco µa, oh beato, vocativo di makários, beato, felice Sinonimi (avverbio) addirittura, eventualmente, forse, anche, persino, perfino

(avverbio) addirittura, eventualmente, forse, anche, persino, perfino probabilmente, può essere

(congiunzione) quand’anche, anche se, a costo di , se solo

(congiunzione) quand'anche, anche se, a costo di , se solo (interiezione) oh se, volesse il cielo che, Dio volesse, così fosse, volentieri, almeno Contrari purtroppo, Dio non voglia, ci mancherebbe altro, figuriamoci

certamente, senz’altro, senza dubbio

Esprime un desiderio; Sfuggire in silenzio svignarsela; Sfuggire a un pericolo: essersela; In esso spera chi chiede; Spera sempre di vincere;

MAGARI

