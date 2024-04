La Soluzione ♚ La prova chi arrossisce La definizione e la soluzione di 8 lettere: La prova chi arrossisce. VERGOGNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La prova chi arrossisce: La vergogna √® un'emozione che accompagna l'auto-valutazione di un fallimento globale nel rispetto delle regole, scopi o modelli di condotta condivisi con gli altri; da una parte √® un'emozione negativa che pone l'intero individuo al cospetto della propria inadeguatezza, dall'altra consiste nel rendersi conto di aver fatto qualcosa per cui possiamo essere considerati dagli altri in maniera totalmente opposta rispetto a quello che avremmo desiderato, e pu√≤ pertanto avere in alcuni casi un valore adattivo. Italiano Sostantivo Significato e Curiosit√† su: La vergogna √® un'emozione che accompagna l'auto-valutazione di un fallimento globale nel rispetto delle regole, scopi o modelli di condotta condivisi con gli altri; da una parte √® un'emozione negativa che pone l'intero individuo al cospetto della propria inadeguatezza, dall'altra consiste nel rendersi conto di aver fatto qualcosa per cui possiamo essere considerati dagli altri in maniera totalmente opposta rispetto a quello che avremmo desiderato, e pu√≤ pertanto avere in alcuni casi un valore adattivo. vergogna ¬†( approfondimento) f sing (pl.: vergogne) (psicologia) turbamento dell'animo di chi sta per commettere oppure ha commesso un'azione considerata priva di onorabilit√†, soprattutto al di fuori della vita di relazione senso del pudore, timidezza con riferimento anche alle manifestazioni esteriori nelle esclamazioni ha significato di rimprovero, d'indignazione che vergogna! (per estensione) differente dalla timidezza, significa sentirsi esclusi e tentare di recuperare autostima con azioni inaspettate rivolte a coloro ai quali non ne sono evidenti i significati, appunto perch√© considerate stravaganti o vane la vergogna pu√≤ portare ad una condizione di follia cosa o persona che rechi vergogna sei la vergogna di questa famiglia! al plurale indica le parti pudiche, genitali forma di inibizione, a cui talvolta consegue un peggioramento o un miglioramento molti provano vergogna per aver pianto (per estensione) subire una prova dinanzi ad una provocazione, sia essa di monito, come affronto oppure mista a gioco si pu√≤ sentire vergogna anche per un'offesa Voce verbale vergogna terza persona singolare dell'indicativo presente di vergognarsi seconda persona singolare dell'imperativo presente di vergognarsi Sillabazione ver | g√≥ | gna Pronuncia IPA: /ver'goa/ Etimologia / Derivazione dal latino verecundia Citazione Sinonimi (per un comportamento) imbarazzo, disagio, impaccio, timore, turbamento, pentimento, mortificazione

imbarazzo, disagio, impaccio, timore, turbamento, pentimento, mortificazione pudore, ritegno, ritrosia, timidezza, timore, riserbo, verecondia, modestia, soggezione; rossore

(per una situazione, un evento) disonore, infamia, ignominia, onta, scorno, macchia, oltraggio, turpitudine, abiezione, scandalo; immoralità, oscenità, sconcezza, nefandezza Contrari disinvoltura, impassibilità, impudenza, sfacciataggine, sfrontatezza, sguaiataggine

(per un comportamento) sicurezza

sicurezza ( familiare ) imperturbabilità

imperturbabilità ( spregiativo ) faccia tosta

faccia tosta spudoratezza, impertinenza,

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'La prova chi arrossisce' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.