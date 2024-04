La Soluzione ♚ Promontorio d Antibes La definizione e la soluzione di 3 lettere: Promontorio d Antibes. CAP Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Promontorio d antibes: Catalano Sostantivo Significato e Curiosità su cap m (pl.: caps) testa (araldica) capo , Lexic eraudic occitan Inglese Sostantivo cap (abbigliamento) berretto maiuscola casco (araldica) elmo: si trova nell'espressione cap of steel (araldica) cappello, copricapo: Lord Mayor's cap : cappello di foggia particolare (un tronco di cono leggermente svasato verso l'alto) del sindaco di Londra

: cappello di foggia particolare (un tronco di cono leggermente svasato verso l'alto) del sindaco di Londra Cap of dignity o Cap of maintenance : copricapo di velluto rosso con risvolto di ermellino, anticamente peculiare dei duchi (e per questo detto duciper), oggi usato spesso come cimiero in luogo della ghirlanda (wreath)

o : copricapo di velluto rosso con risvolto di ermellino, anticamente peculiare dei duchi (e per questo detto duciper), oggi usato spesso come cimiero in luogo della ghirlanda (wreath) long cap: usato dai contadini e molto simile al berretto albanese (albanian bonnet) (araldica) cappuccio per falconeria Pronuncia /'kæp/ Francese Sostantivo cap capo Pronuncia /kap/ Occitano Sostantivo cap m (pl.: caps) testa (araldica) capo , Dizionario pan-occitano pag. 625

, Lexic eraudic occitan Romeno Sostantivo cap testa Pronuncia /'kap/ ( araldica ) A glossary of terms used in heraldry

Il promontorio presso Terracina; Il promontorio di Manfredonia;

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Promontorio d Antibes' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.