La Soluzione ♚ I navigatori satellitari o La definizione e la soluzione di 3 lettere: I navigatori satellitari o. GPS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I navigatori satellitari o: Italiano Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su GPS (forestierismo) (elettronica) (informatica) (tecnologia) (ingegneria) sistema di posizionamento su base satellitare, a copertura globale e continua, gestito dal dipartimento della difesa statunitense Sillabazione GPS Pronuncia Etimologia / Derivazione dall'inglese Global Positioning System letteralmente "sistema di posizionamento globale" Termini correlati satellite Inglese Acronimo / Abbreviazione GPS GPS italiano Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli 1997: vocabolario della lingua italiana , Zanichelli editore, pagina 2045 Devoto/Oli, Il dizionario della lingua italiana , edizione cartacea 2000-2001, Le Monnier, p.2377 AA.VV., Vocabolario Treccani edizione online su treccani.it , Istituto dell'Enciclopedia Italiana Enrico Olivetti, Dizionario Italiano Olivetti edizione on line su www.dizionario-italiano.it , Olivetti Media Communication AA.VV., Lemmario italiano edizione on line su garzantilinguistica.it , De Agostini Scuola

inglese Riferimenti mancanti. Se vuoi, aggiungili tu.

