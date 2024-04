La Soluzione ♚ Liquore dolcissimo La definizione e la soluzione di 8 lettere: Liquore dolcissimo. ANISETTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Liquore dolcissimo: L'anisetta è un liquore a base di anice verde (Pimpinella anisum) e il suo nome deriva proprio dalla pianta che ne è la principale aromatizzatrice. Questa varietà appartiene alla famiglia delle Apiaceae e produce semi il cui sapore è simile a quello del finocchio con un retrogusto di menta. Si ottiene dalla lavorazione dell'aniciato che consiste nella distillazione dell'alcool con l'aggiunta di semi di anice che cedono, attraverso il rilascio degli oli essenziali, il loro sapore. Partendo da questa base di lavorazione, con ulteriori interventi e l'aggiunta di altri ingredienti, quali lo zucchero e altri aromi naturali, si produce il ... Significato e Curiosità su: L'anisetta è un liquore a base di anice verde (Pimpinella anisum) e il suo nome deriva proprio dalla pianta che ne è la principale aromatizzatrice. Questa varietà appartiene alla famiglia delle Apiaceae e produce semi il cui sapore è simile a quello del finocchio con un retrogusto di menta. Si ottiene dalla lavorazione dell'aniciato che consiste nella distillazione dell'alcool con l'aggiunta di semi di anice che cedono, attraverso il rilascio degli oli essenziali, il loro sapore. Partendo da questa base di lavorazione, con ulteriori interventi e l'aggiunta di altri ingredienti, quali lo zucchero e altri aromi naturali, si produce il ... Italiano Sostantivo anisetta f sing (pl.: anisette) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Altre Definizioni con anisetta; liquore; dolcissimo; Liquore dolce dal sapore simile all ouzo greco; Il liquore che sconvolge il ritmo; Un liquore come la grappa o il cognac; Dolcissimo frutto tropicale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Liquore dolcissimo

ANISETTA

A

N

I

S

E

T

T

A

