La Soluzione ♚ Si gusta con i cantuccini La definizione e la soluzione di 8 lettere: Si gusta con i cantuccini. VINSANTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si gusta con i cantuccini: Il vin santo toscano (o vinsanto) è un vino prodotto da uve lasciate appassire dopo la raccolta (vedi vino passito). Il vin santo viene spesso abbinato al dessert. Questo bevanda tradizionale toscana e umbra è fatto con uva di tipo Trebbiano e Malvasia. Spesso si tratta di un vino dolce. Può essere anche prodotto con uve Sangiovese e in questo caso si parla di vinsanto occhio di pernice. Molto spesso viene servito coi cantucci.

Italiano Sostantivo vinsanto m (pl.: vinsanti) vin santo Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

