Foto 4 Una gita a 4803 Latina

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il teatro è un edificio usato per spettacoli pubblici. Nell'antica Roma veniva usato per le rappresentazioni teatrali (vedi teatro latino). I teatri romani furono costruiti in tutte le aree dell'impero, dalla Spagna, al Medio Oriente. Grazie alla capacità dei Romani di influenzare l'architettura locale, numerosi teatri in tutto il mondo hanno caratteristiche unicamente romane.

odeon ( approfondimento)

(archeologia) (architettura) piccolo teatro per audizioni musicali, tipico dell'età greco-romana

