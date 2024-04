La Soluzione ♚ Un epidemia tra le bestie La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un epidemia tra le bestie. MORIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un epidemia tra le bestie: Nell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien, Khazad-dûm (poi conosciute come Moria) costituisce un'antica città collegata a una vasta rete di miniere e sede di un potente regno dei nani della Terra di Mezzo. Ai tempi dello Hobbit e del Signore degli Anelli la città era divenuta un luogo tenebroso dalla terribile fama, dimora di orchi e troll, oltreché di un balrog. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Nell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien, Khazad-dûm (poi conosciute come Moria) costituisce un'antica città collegata a una vasta rete di miniere e sede di un potente regno dei nani della Terra di Mezzo. Ai tempi dello Hobbit e del Signore degli Anelli la città era divenuta un luogo tenebroso dalla terribile fama, dimora di orchi e troll, oltreché di un balrog. moria f (pl.: morie) grande mortalità di specie animali o vegetali una moria di trote (per estensione) progressiva e rapida diminuzione di qualcosa Dopo la prima pessima lezione ci fu una moria di studenti in quel corso Sillabazione mo | ri | a Pronuncia IPA: /mo'ria/ Etimologia / Derivazione attestato dal XIV secolo, derivato del francese antico morie, derivato di mourir, "morire" Sinonimi epidemia, falcidia Termini correlati morire Altre Definizioni con moria; epidemia; bestie; Una epidemia tra le bestie; Epidemia tra il bestiame; Grave epidemia; Sella per bestie da soma; Cerca altre soluzioni cruciverba

MORIA

