La Soluzione ♚ Il delfino dell Amazzonia La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il delfino dell Amazzonia. INIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il delfino dell amazzonia: L'inia (Inia geoffrensis), detta anche bonto, è un cetaceo diffuso nelle acque dolci dell'America Meridionale. Il nome latino Inia geoffrensis deriva dall'appellativo usato dagli indiani Guarayo della Bolivia (dagli ispano-americani è chiamata boutos o boutu, dai brasiliani boto rosa). Il nome specifico gli è stato dato in onore del naturalista francese Geoffrey St. Hilaire (1772-1850) che portò a Parigi l'esemplare proveniente dall'alto Rio delle Amazzoni, da cui nel 1817 de Blainville descrisse la specie.

La risposta a Il delfino dell Amazzonia

INIA

I

N

I

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Il delfino dell Amazzonia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.