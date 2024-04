La Soluzione ♚ Un cavalletto per i fotografi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un cavalletto per i fotografi. TREPPIEDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un cavalletto per i fotografi: Un treppiede (o tripode) è un supporto o stativo costituito da tre aste unite per un vertice a formare il profilo di un tetraedro, realizzato in materiale metallico, plastico, o composito, che consente di dare stabilità e controllo del posizionamento in situazioni diverse e su piani anche sconnessi ad un determinato oggetto; tipico è l'utilizzo in cinematografia e fotografia dove, per dare maggior stabilità alla macchina da presa o all'apparecchio fotografico, lo stesso viene fissato su un treppiede; in questo modo vengono evitate vibrazioni e scossoni che produrrebbero effetti indesiderati. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Un treppiede (o tripode) è un supporto o stativo costituito da tre aste unite per un vertice a formare il profilo di un tetraedro, realizzato in materiale metallico, plastico, o composito, che consente di dare stabilità e controllo del posizionamento in situazioni diverse e su piani anche sconnessi ad un determinato oggetto; tipico è l'utilizzo in cinematografia e fotografia dove, per dare maggior stabilità alla macchina da presa o all'apparecchio fotografico, lo stesso viene fissato su un treppiede; in questo modo vengono evitate vibrazioni e scossoni che produrrebbero effetti indesiderati. treppiede ( approfondimento) m sing (pl.: treppiedi) oggetto formato da tre piedi atto a reggere e tener fermo un qualcosa Sillabazione trep | piè | de Etimologia / Derivazione composto da tre e piede Varianti treppiedi Altre Definizioni con treppiede; cavalletto; fotografi; Un colpo di fortuna per fotografi e giornalisti; Celebre famiglia di fotografi fiorentini; Cerca altre soluzioni cruciverba

TREPPIEDE

