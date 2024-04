La Soluzione ♚ Antico nome della Sicilia La definizione e la soluzione di 9 lettere: Antico nome della Sicilia. TRINACRIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Antico nome della sicilia: La trinacria in araldica è una testa femminile con tre gambe piegate (triscele) da essa moventi. La testa rimanda alle gorgoni, mostri della mitologia greca con ali d’oro e caratteristici serpenti al posto dei capelli. Esse erano tre e rappresentavano le perversioni: Euriale rappresentava la perversione sessuale, Steno la perversione morale e Medusa la perversione intellettuale. La trinacria è il simbolo che rappresenta la Sicilia e che dunque è rappresentato nel suo stemma ufficiale; tale associazione è dovuta alla particolare configurazione geografica dell’isola, caratterizzata da tre promontori, Passero, Peloro e Lilibeo e tre vertici ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La trinacria in araldica è una testa femminile con tre gambe piegate (triscele) da essa moventi. La testa rimanda alle gorgoni, mostri della mitologia greca con ali d’oro e caratteristici serpenti al posto dei capelli. Esse erano tre e rappresentavano le perversioni: Euriale rappresentava la perversione sessuale, Steno la perversione morale e Medusa la perversione intellettuale. La trinacria è il simbolo che rappresenta la Sicilia e che dunque è rappresentato nel suo stemma ufficiale; tale associazione è dovuta alla particolare configurazione geografica dell’isola, caratterizzata da tre promontori, Passero, Peloro e Lilibeo e tre vertici ... trinacria (araldica) triquetra Sinonimi (come termine araldico) triquetra, triscele (araldica) Vocabolario Araldico Ufficiale, a cura di Antonio Manno – edito a Roma nel 1907 . Altri progetti Wikipedia contiene una voce riguardante Trinacria (araldica) Altre Definizioni con trinacria; antico; nome; sicilia; Un antico nome della Sicilia; Nome antico della Sicilia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Antico nome della Sicilia

TRINACRIA

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Antico nome della Sicilia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.