La definizione e la soluzione di 6 lettere: Accaniti risparmiatori. TIRCHI

Italiano

Aggettivo, forma flessa

tirchi m pl

plurale di tirchio

Sillabazione

tìr | chi

Etimologia / Derivazione

derivazione di tirchio

Sinonimi

avari, spilorci, taccagni, gretti, pidocchiosi

tirati, avidi

(senso figurato) pirocchi

Contrari

generosi, spendaccioni, prodighi, magnanimi

