La Soluzione ♚ Il Richard di Mr Jones La definizione e la soluzione di 4 lettere: Il Richard di Mr Jones. GERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il richard di mr jones: Richard Tiffany Gere (Filadelfia, 31 agosto 1949) è un attore e attivista statunitense. Debutta come attore cinematografico negli anni settanta interpretando un ruolo secondario nel film In cerca di Mr. Goodbar e un ruolo da protagonista nel film I giorni del cielo. Successivamente Gere ottiene la fama internazionale nel 1980, grazie al ruolo da protagonista nel film American Gigolò, con il quale si consacrò come nuovo sex symbol degli anni ottanta. Ha recitato in diversi film di successo, tra cui Ufficiale e gentiluomo, Pretty Woman, Schegge di paura, La frode, e Chicago, grazie al quale ha vinto un Golden Globe per il miglior attore in un ... Altre Definizioni con gere; richard; jones; Lubrificare; Compilare un testo; Richard sociologo e scrittore statunitense; Il Richard di Shall we dance; È noto quello di Bridget Jones; Jones al cinema;

La risposta a Il Richard di Mr Jones

GERE

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Il Richard di Mr Jones' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.