La Soluzione ♚ Quella minorile è la più preoccupante La definizione e la soluzione di 11 lettere: Quella minorile è la più preoccupante. DELINQUENZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Quella minorile e la piu preoccupante: Un delinquente è una persona che commette un atto anti-sociale ritenuto delitto dalla legge penale. La condotta illegale contro le persone, i beni e le proprietà altrui, nonché tutti i fenomeni connessi, viene invece definita genericamente delinquenza. In essa possono intendersi tutti i reati contro la persona, il patrimonio e ogni proprietà in genere. Sono quindi da considerare dei delinquenti i mafiosi, i ladri, gli scippatori, gli assassini, i trafficanti di droga o d'organi, i contrabbandieri, i falsari gli stupratori i truffatori e via dicendo. Altre Definizioni con delinquenza; quella; minorile; preoccupante; In quella scuola ci trovate la O; C è quella de Janeiro; Serio preoccupante; Una preoccupante forma di commozione;

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Quella minorile è la più preoccupante' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.