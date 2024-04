La Soluzione ♚ Un passaggio montano La definizione e la soluzione di 5 lettere: Un passaggio montano. VARCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un passaggio montano: Il varco di Rafah (arabo: , in ebraico: ) è una frontiera internazionale tra l'Egitto e la striscia di Gaza. È stato costruito dai governi israeliano ed egiziano dopo il trattato di pace israelo-egiziano del 1979 e confermato dal ritiro israeliano dalla penisola del Sinai nel 1982. Attraversa la vecchia città di Rafah quasi nel centro, dividendola in una città palestinese e una egiziana. È stato gestito dalla Autorità Aeroportuale Israeliana fino all'11 settembre 2005, come stabilito dal Piano di disimpegno unilaterale israeliano. Il varco è stato aperto, sotto il controllo della missione dell'Unione europea di ... Altre Definizioni con varco; passaggio; montano; Un passaggio smarcante; Il passaggio dalla damigiana alle bottiglie; Li montano i macchinisti teatrali; Si montano in teatro; Cerca altre soluzioni cruciverba

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Un passaggio montano' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.