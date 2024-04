La Soluzione ♚ Lago del Sudamerica La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lago del Sudamerica. TITICACA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lago del sudamerica: Il Titicaca è un lago (8.330 km²) situato tra Perù e Bolivia. Con la sua altitudine di 3.812 m sul livello del mare è il lago navigabile con maggiore altitudine al mondo. La sua profondità massima è di 281 metri. È il diciottesimo lago più grande al mondo. Altre Definizioni con titicaca; lago; sudamerica; Il maggior lago del Sudamerica situato a oltre 3000 metri; È il più vasto lago del Sudamerica; Il maggior lago del Sudamerica; Cerca altre soluzioni cruciverba

TITICACA

La soluzione verificata di 8 lettere per risolvere 'Lago del Sudamerica' è TITICACA.