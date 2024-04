La Soluzione ♚ Incoerenza

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Incoerenza. INCONGRUENZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Incoerenza: L'incongruenza di genere o disforia di genere è il malessere depressivo percepito da un individuo che non si riconosce, in senso di identità interiore, o, più specificatamente, di genere, nel proprio sesso fenotipico di nascita, cioè non si sente descritto da esso se non fenotipicamente ed esteriormente, provandone disagio e un'alterazione umorale depressiva. Si distingue, in questo, dalla varianza di genere. L’incongruenza di genere è spesso definita come disforia di genere, ma precedentemente era conosciuta anche come DIG (abbreviazione di disturbo dell'identità di genere, nomenclatura in disuso). Il precedente termine "disturbo" è stato ...

