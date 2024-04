La Soluzione ♚ Curati dall infermiera La definizione e la soluzione di 8 lettere: Curati dall infermiera. MEDICATI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Curati dall infermiera: Il codice ATC D09 "Medicazioni" è un sottogruppo del sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico, un sistema di codici alfanumerici sviluppato dall'OMS per la classificazione dei farmaci e altri prodotti medici. Il sottogruppo D09 fa parte del gruppo anatomico D, farmaci per l'apparato tegumentario.Codici per uso veterinario (codici ATCvet) possono essere creati ponendo la lettera Q di fronte al codice ATC umano: QD09...Numeri nazionali della classificazione ATC possono includere codici aggiuntivi non presenti in questa lista, che segue la versione OMS. Altre Definizioni con medicati; curati; dall; infermiera; Un grosso albero da viali dall ombra molto fitta; Una veduta dall alto; Le fa l infermiera; Lo sterilizza l infermiera; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Curati dall infermiera

MEDICATI

M

E

D

I

C

A

T

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Curati dall infermiera' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.