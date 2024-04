La Soluzione ♚ Animaletti La definizione e la soluzione di 8 lettere: Animaletti. BESTIOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Animaletti: L’espressione avere la coda di paglia deriva da una favola che narra di una volpe cui una tagliola mozzò la coda. La bestiola si vergognava così tanto, deturpata nella sua eleganza, che gli altri animali, suoi amici, decisero di farle una coda di paglia. La coda era così bella che, chi non sapeva della disgrazia, non avrebbe mai potuto sospettare fosse finta. Ma un giorno un gallo si lasciò scappare il segreto e la notizia della volpe con la coda di paglia arrivò fino all’orecchio dei contadini. Conoscendo il punto debole della volpe, questi accesero dei fuochi vicino ai pollai, perché non potesse più rubare i loro polli. La volpe sapeva ... Altre Definizioni con bestiole; animaletti; Animaletti presenti nei materassi; Animaletti acquatici; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Animaletti

BESTIOLE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Animaletti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.