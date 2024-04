La Soluzione ♚ Ortaggio da sottaceti La definizione e la soluzione di 8 lettere: Ortaggio da sottaceti. CETRIOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su ortaggio da sottaceti: Il cetriolo (Cucumis sativus L., 1753 ) è un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae, originario dell'Asia orientale e meridionale. È una pianta strisciante o rampicante quando trova dei supporti, ai quali si attacca attraverso i cirri prodotti dai fusti e dai rami (vedi anche Melone). Il fusto, quadrangolare, è peloso con coste più o meno evidenti. Le foglie, piuttosto grandi, sono palmato-lobate, con lungo picciolo, verde scuro e ruvide. I fiori gialli a cinque lobi, non molto grandi, sono unisessuali, portati dalla stessa pianta (pianta monoica), i maschili a gruppi di circa cinque soggetti, i femminili sono solitari o a coppie. Il frutto è una bacca polposa ricca d'acqua. In Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto il cetriolo è conosciuto anche con il termine cocomero per derivazione dalle lingue lombarda, piemontese, ligure e veneta. Altre Definizioni con cetriolo; ortaggio; sottaceti; Bitorzoluto prodotto dell orto; Un bitorzoluto prodotto dell orto; Ortaggio per minestroni; L ortaggio di Tropea; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ortaggio da sottaceti

CETRIOLO

C

E

T

R

I

O

L

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Ortaggio da sottaceti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.