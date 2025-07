Munitissima cittadella nei cruciverba: la soluzione è Roccaforte

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Munitissima cittadella' è 'Roccaforte'.

ROCCAFORTE

Curiosità e Significato di Roccaforte

La parola Roccaforte è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Roccaforte.

Perché la soluzione è Roccaforte? Rocca forte si riferisce a una fortezza o castello costruito su un rilievo strategico, progettata per difendere e controllare il territorio. È una struttura imponente, spesso circondata da mura robuste, che rappresenta la potenza militare e la sicurezza di una città o di un confine. La rocaforte simboleggia protezione e solidità, elementi fondamentali nella storia delle fortificazioni.

Come si scrive la soluzione Roccaforte

Stai cercando la risposta alla definizione "Munitissima cittadella"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

F Firenze

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

