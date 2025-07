Infecondi infruttuosi nei cruciverba: la soluzione è Sterili

Home / Soluzioni Cruciverba / Infecondi infruttuosi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Infecondi infruttuosi' è 'Sterili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STERILI

Curiosità e Significato di Sterili

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sterili più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sterili.

Perché la soluzione è Sterili? Sterili indica l'assenza di capacità riproduttiva, sia per uomini che per donne, rendendo impossibile la fecondazione. Può riferirsi a condizioni fisiche o a situazioni temporanee, e spesso si usa in ambito medico o biologico. La parola sottolinea una condizione di infertilità, distinguendosi per la sua implicazione di impossibilità di generare nuova vita. È un termine importante nel contesto della salute riproduttiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono i tentativi infruttuosiInfruttuosi inutiliImproduttivi infecondi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sterili

La definizione "Infecondi infruttuosi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C S S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCESI" SCESI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.