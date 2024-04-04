Incorporea leggerezza

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Incorporea leggerezza' è 'Levità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEVITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Incorporea leggerezza" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Incorporea leggerezza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Levità? La capacità di qualcosa di essere facilmente sollevato o di fluttuare nell'aria senza peso si manifesta nella sensazione di leggerezza, che dona un senso di libertà e spontaneità. Questa qualità si osserva spesso in oggetti o sensazioni che sembrano quasi non avere peso, creando un effetto di levitazione naturale. La sensazione di libertà e spensieratezza che si prova in determinate situazioni è strettamente legata a questa caratteristica di assenza di peso.

La definizione "Incorporea leggerezza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Incorporea leggerezza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Levità:

L Livorno E Empoli V Venezia I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Incorporea leggerezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

