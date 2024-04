La Soluzione ♚ Folla pigiante La definizione e la soluzione di 5 lettere: Folla pigiante. CALCA - RESSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su folla pigiante: La calca di Halloween di Seul ( , , Itaewon apsa sago LR , It’aewon apsa sago MR ) è stato un evento mortale verificatosi la sera del 29 ottobre 2022, durante i festeggiamenti per la serata di Halloween in corso nel quartiere di Itaewon, a Seul, Corea del Sud. Nella calca sono morte almeno 158 persone decedute per arresto cardiaco e rimaste successivamente schiacciate nella folla , mentre altre 196 sono rimaste ferite. Altre Definizioni con calca; folla; pigiante; Vi è il tendine d Achille; La bella pianta dalle foglie e dai fiori bluastri; Parlare incitando la folla; Folla che si accalca; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Folla pigiante

CALCA

