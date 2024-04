La Soluzione ♚ Il casato di Cirano

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BERGERAC

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Il casato di cirano: Ferrer (cirano di bergerac) come imperatore padishah e max von sydow nella parte del dott. liet-kynes, il planetologo imperiale. il ruolo femminile di chani... Bergerac (in occitano Brageirac) è un comune francese di 27.101 abitanti situato nel dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania, sede di sottoprefettura. La città, il cui nome è noto nel mondo per il celebre personaggio di Rostand, è al centro di vaste piantagioni di tabacco ed è conosciuta anche per un interessante museo dedicato alla storia di questo prodotto e alla sua manifattura. Nella chiesa di Nostra Signora (Église Notre-Dame) si possono ammirare due adorazioni: una attribuita al Pordenone, l'altra a Gaudenzio Ferrari. A sud della città sorge il piccolo aeroporto di Bergerac-Roumanière. Georges Simenon vi ...

