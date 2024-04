La Soluzione ♚ Battuta d arresto La definizione e la soluzione di 5 lettere: Battuta d arresto. PAUSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. battuta d arresto: Pausa – in musica, il silenzio in contrapposizione alle note su uno spartito

– in musica, il silenzio in contrapposizione alle note su uno spartito Pausa – in linguistica, interruzione della catena fonica

– in linguistica, interruzione della catena fonica Pausa – città del Perù

– città del Perù Pausa – EP di Ricky Martin del 2020

– EP di Ricky Martin del 2020 Pausa di decompressione – periodo di tempo che un subacqueo deve spendere ad una profondità costante per eliminare in sicurezza i gas inerti dal corpo . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «pausa»

