Il Grand d Amérique

Curiosità su Il grand d amerique: Canada (once upon a time in america) 23 maggio 1984 in francia (il était une fois en amérique) 1º giugno 1984 in usa (once upon a time in america) 28 settembre... Il Grand Prix (in francese Grand prix du Festival de Cannes) è un premio assegnato nel corso della manifestazione cinematografica del Festival di Cannes. Si tratta del più importante riconoscimento per un lungometraggio della manifestazione dopo la Palma d'oro. Esso non va confuso con il Grand Prix du Festival International du Film (1939–1954; 1964–1974), che è stato il premio maggiore del festival e un precursore della Palma d'Oro.

