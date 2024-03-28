Somme

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Somme' è 'Totali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOTALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Somme" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Somme". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Totali? I totali rappresentano la somma di vari valori, indicando il risultato complessivo di più quantità aggiunte insieme. Sono utili per avere una visione generale e confrontare i dati complessivi di diversi insiemi. Attraverso i totali, si può facilmente riassumere e analizzare l'insieme di numeri o elementi considerati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Somme nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Totali

Quando la definizione "Somme" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Somme" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Totali:

T Torino O Otranto T Torino A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Somme" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si ottengono eseguendo delle sommeSi ricavano con le addizioniRisultati delle calcolatriciSomme che si scommettonoSomme da restituireLi fa chi tira sommeSomme astronomicheTirare le somme di un discorso